Eski Galatasaraylı Lincoln

Galatasaray’ın eski orta saha oyuncusu Cassio Lincoln bilindiği üzere şuan da Rafinha’nın menajerliğini yapıyor. Kameralar karşısına geçerek Rafinha’ya gelen teklifleri açıklayan Lincoln Ocak ayında Fenerbahçe’nin Rahinha için teklif yaptığını ancak Rafinha’nın bunu kabul etmediğini belirtti.

Futbolu bıraktıktan sonra menajerliğe başlayan Galatasaray’ın eski futbolcusu Cassio Lincoln temsil ettiği oyuncuların başında gelen Rafinha ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ocak ayında Fenerbahç2nin Rafinha için teklif yaptığını çok iyi bir teklif olsa da Rafinha’nın Flamengo’da mutlu olduğu için görüşmelere bile gitmediğini söyledi.

Sağ bek olarak görev alan 33 yaşında ki Rafinha Schalke 04 ve Bayen Münih formaları giyerek Avrupa’da uzun süre top koşturdu. Temmuz 2019’da Brezilya’nın Flamengo takımına transfer olarak ülkesine geri döndü.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 21:31