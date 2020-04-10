Eskişehirspor'a ağır ceza, puanları silinecek

Kulüp yetkililerden yapılan açıklamalarda, takımın eski oyuncularından Ruud Boffin ile geçmiş dönem alacaklarına mahsuben yapılan görüşmelerin kendisine önerilen ödeme planına rağmen olumsuz sonuçlandığı açıkladı.
"Ruud Boffin'e alacaklarına karşı önerdiğimiz ödeme planını uygun bulmamış ve yapılan görüşmeden olumlu dönüş alınamamıştır. Bu sebeple kulübümüze 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı Türkiye Futbol Federasyon tarafından tebliğ edilmiştir. denildi.
Son Güncelleme: 10.04.2020 19:08