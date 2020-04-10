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Eskişehirspor'a ağır ceza, puanları silinecek

Eskişehirspor, eski futbolcusu Ruud Boffin'in geçmiş dönem alacakları için görüşmelerin olumlu olmaması sonrası kulübe -6 puan silme ile 2 dönem transfer yasağı cezası verildiğini açıkladı.

10 Nisan 2020 Cuma 19:07
Eskişehirspor'a ağır ceza, puanları silinecek

Kulüp yetkililerden yapılan açıklamalarda, takımın eski oyuncularından Ruud Boffin ile geçmiş dönem alacaklarına mahsuben yapılan görüşmelerin kendisine önerilen ödeme planına rağmen olumsuz sonuçlandığı açıkladı.

Boffin'e alacaklarına karşılık önerilen 75 bin avro değerinde bir ev ve 24 ay taksitle 100 bin avro teklifi önerildi. Kulüpten yapılan açıklamada 

"Ruud Boffin'e alacaklarına karşı önerdiğimiz ödeme planını uygun bulmamış ve yapılan görüşmeden olumlu dönüş alınamamıştır. Bu sebeple kulübümüze 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı Türkiye Futbol Federasyon tarafından tebliğ edilmiştir. denildi.

Son Güncelleme: 10.04.2020 19:08
Anahtar Kelimeler:
CezaTransferFutbolTFFYasakEskişehirsporPuan Silme
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