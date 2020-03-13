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EURO 2020'de karar günü ! UEFA Salı günü toplanıyor! EURO 2020 ertelenebilir

Korona-virüs salgınının spor dünyasını da tehdit etmesi ve ardından gelen bir çok ulusal lig maçlarının ertelenmesi kararları sonrasında UEFA devreye giriyor. UEFA tüm federasyonlara mesaj göndererek 17 mart salı günü toplantı yapılacağını bildirdi.Toplantıda EURO 2020 için karar çıkması bekleniyor.

13 Mart 2020 Cuma 00:44
EURO 2020'de karar günü ! UEFA Salı günü toplanıyor! EURO 2020 ertelenebilir

Önlenemez virüs salgınının spor camiasındada durdurulamaz şekilde ilerlemesi ve ardından gelen bir çok ulusal lig maçlarının ertelenmesinden sonra UEFA 17 mart salı günü toplantı yapılacağını ve durumun değerlendirileceğini duyurdu. Toplantıda ele alınacak en önemli konunun ise EURO 2020'nin olacağı bildirildi.

İtalya ve Fransa'da artan vakalar sonrası; dev organizasyonun 1 yıl ertelenip 2021'e sarkması kararı değerlendirilecek. Bununla beraber Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kalan maçların önce ertelenebilme ihtimali masaya yatırılacak, eğer çözüm bulunamazsa bu sezonu dondurma kararı göz önüne alınacak. Daha sonra ulusal liglerdeki son durumlar detaylandırılacak.

Liglerde sporcuların son durumu, ülkelerdeki vaka sayıları ve fikstür konuşularak bir 'tavsiye' görüşmesi olacak. UEFA, liglerin kendi iç işlerine karışamadığı için herhangi bir karar verme yetkisine sahip değil. Ancak tüm ülkeler ortak bir noktada anlaşırsa liglerin kaderi de belli olacak.

Bu arada İspanyol Marca ve İngiliz Skysports, özel haberinde Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin toptan iptal durumunun söz konusu olacağını duyurdu.

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