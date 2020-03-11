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EURO 2020 ertelenecek mi? EURO 2020 iptal mi edilecek? Koronavirüs salgını tedbirleri artıyor!

Türkiye’de ve dünyada Koronavirüs salgını için tedbirler artıyor. En çok merak edilen konuların başında da EURO 2020’nin nasıl olacağı geliyor. EURO 2020 ertelenecek mi, EURO 2020 iptal mi edilecek, henüz UEFA tarafından EURO 2020’nin iptal edilip edilmeyeceğiyle ilgili kesin bir açıklama yapılmadı.

11 Mart 2020 Çarşamba 15:02
EURO 2020 ertelenecek mi? EURO 2020 iptal mi edilecek? Koronavirüs salgını tedbirleri artıyor!

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve yaklaşık 2 buçuk ayda tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını Çin’in ardından en fazla İtalya’yı etkiledi. İtalya’da geçtiğimiz günlerde sadece 1 günde 133 kişi hayatını kaybederken, ülkedeki toplam ölüm sayısı 463’e çıktı. İtalyan hükümeti bu gelişmelerin ardından tüm ülkeyi kapsayan bir karantina başlattı. İtalyan Olimpiyat Komitesi koronavirüs nedeniyle bütün spor müsabakalarını 3 Nisan 2020 tarihine kadar erteledi.

İtalya’da ve dünyada virüsün daha fazla yayılmasıyla birlikte EURO 2020’nin yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. İtalya EURO 2020’de Türkiye ile aynı grupta yer alıyor. İtalya ile Türkiye arasında oynanacak olan karşılaşmanın 12 Haziran’da yapılması planlanıyordu. Ancak İtalya Seria Ligi şu andaki ertelemelerle birlikte 12 Haziran’da bitmiyor. EURO 2020’deki karşılaşmaların nasıl olacağı büyük merak konusu oldu.

İtalyan basınında Serie A’nın belirlenen tarihte sona ermesi için 3 seçenek olduğunu yazdı. İtalyan basınında bu durumla ilgili olarak “Ligi sonbahara sarkıtmak. İtalya Kupası’nı Haziran veya Ağustos’a kadar erteleyip, fikstürü 2-3 günde 1 maç yaparak birleştirmek” denildi.

UEFA Başkanı Aleksander Caferin ise EURO 2020’nin koronavirüs nedeniyle erteleneceğine dair haberlere, “Koronavirüs ciddi bir durum. Başa çıkmamız gereken durumlardan bir tanesi. Ben iyimserim. EURO 2020 başlamadan her şey kontrol altına alınacaktır, endişeli değilim” diyerek yanıt vermişti.  

Caferin açıklamalarının devamında “seyircisiz oynama konusunu düşünmek bile istemiyorum. Çünkü her şeyin aynen planlandığı gibi olacağından eminiz. Durumu doğru bir şekilde değerlendirirseniz sakin olursunuz ve panik yapmadan ciddi bir şekilde ilerleyebilirsiniz” demişti.

Son Güncelleme: 11.03.2020 15:02
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