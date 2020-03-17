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EURO 2020 koronavirüsü tedbirleri kapsamında 2021'e ertelendi

UEFA, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasını 1 yıl erteleme teklifini kulüp ve futbolculara sundu. Koronavirüsü tedbirleri kapsamında sunulan teklif ise taraflar arasında kabul edildi.

17 Mart 2020 Salı 18:54
EURO 2020 koronavirüsü tedbirleri kapsamında 2021'e ertelendi

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) tüm dünyayı etkisi altına alan kornavirüsü salgınından dolayı alınan tedbirler kapsamında 1 yıl  ertelenmesi için kulp ve futbolculara bir teklif sundu. Tarafların kabul etmesi ile birlikte EURO 2020 müsabakaları 11 Haziran-11 Temmuz 2021'e ertelendi. 

Konuyla ilgili; 55 üye federasyon, Avrupa Kulüpler Birliği, Avrupa Ligleri ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) yetkilileri, tüm dünya genelinde hızla yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da "küresel salgın" ilan edilen virüsün etkilerini görüşmek üzere telekonferans uygulaması ile bir toplantı düzenledi. 

12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen toplantı sonrasında ise 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın alınan karar ile birlikte 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde ertelendiği belirtildi.

Kulpler arası hazırlık maçları da dahil olmak üzere gerek milli takım gerek kulüp düzeyindeki tüm UEFA organizasyonları ve karşılaşmaları, ikinci bir aduyuruya kadar durdurulduğu ve Mart ayının sonunda oynanması gereken EURO 2020 play-off mücadeleleri ile uluslararası hazırlık maçlarının da durumun incelenmesi kaydıyla haziran ayının başına alındığı kaydedildi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, gerçekleştirilen toplanrı ve alınan karralar ile ilgili bir açıklama yaparak, dünya genelinde yaşanan koronavirüsü salgınının küresel sorun olduğu ve bu yönde tedbirler alındığına vurgulayarak, "Virüs futbolu imkansız hale getirdi" ifadeleriyle birlikte "EURO 2020'yi ertelemek, ulusal ligleri ve kulüp organizasyonlarını tamamlayabilmek için tek şansımızdı. Bu konuda 55 federasyonaı tam desteğini aldık" diye konuştu.

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Euro 2020KoronavirüsüUEFAErteleme
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