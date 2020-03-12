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Euroleague ve EuroCup geçici olarak askıya alınabilir.

Dünya'yı saran Korona virüsü nedeniyle Euroleague ve EuroCup maçlarının geçici olarak askıya alınması gündeme geldi.

12 Mart 2020 Perşembe 13:13
Euroleague ve EuroCup geçici olarak askıya alınabilir.

Euroleague yönetimi yaptığı açıklamada Koronavirüs salgını nedeni ile orhanizasyonları geçici süreliğine askıya lama konusunu değerlendirdiklerini açıkladı.NBA yönetiminin askıya alma kararının ardından 
Euroleague oyuncular birliği yönetimi de maçların ertelenmesi talebinde bulunmuştu. önümüzdeki saatlerde Euroleague'in nihai kararı vermesi bekleniyor. 

Anahtar Kelimeler:
EuroLeagueKoronavirüsEuroCup
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