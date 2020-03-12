Euroleague oyuncular birliği yönetimi de maçların ertelenmesi talebinde bulunmuştu. önümüzdeki saatlerde Euroleague'in nihai kararı vermesi bekleniyor.
Euroleague ve EuroCup geçici olarak askıya alınabilir.
Dünya'yı saran Korona virüsü nedeniyle Euroleague ve EuroCup maçlarının geçici olarak askıya alınması gündeme geldi.
12 Mart 2020 Perşembe 13:13
Euroleague oyuncular birliği yönetimi de maçların ertelenmesi talebinde bulunmuştu. önümüzdeki saatlerde Euroleague'in nihai kararı vermesi bekleniyor.