Euroleague ve EuroCup geçici olarak askıya alınabilir.

yönetimi yaptığı açıklamadasalgını nedeni ile orhanizasyonları geçici süreliğine askıya lama konusunu değerlendirdiklerini açıkladı.NBA yönetiminin askıya alma kararının ardındanEuroleague oyuncular birliği yönetimi de maçların ertelenmesi talebinde bulunmuştu. önümüzdeki saatlerde Euroleague'in nihai kararı vermesi bekleniyor.