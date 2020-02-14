F1 pilotu Michael Schumacher'in son hali için 1 milyon pound istediler

7 yıl önce Alp Dağları'nda kayak yaparken bir kaza geçiren ve geçirdiği kaza sonrasında komaya giren F1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in son görüntüsünün çekildiği ile ilgili ortaya bir iddia atıldı.

2013'ün Aralık ayında geçirdiği kazadan dolayı tedavi gören Schumacher ile ilgili Daily Mirror'da yer alan bir habere göre, efsane pilotun sağlık durumunun nasıl olduğuna yönelik en son açıklama 2014'ün ortalarında ailesi tarafından yapılmıştı ve geride kalan beş yıllık süreçte içerisinde ise her hangi resmi açıklama yapılmamıştı.

Michael Schumacher'in son halini ise tüm hayranları merak ederken İngiliz medyası gündemede bomba etkisi yaratan bir iddia ortaya attı. Yayınlanan habere göre ise F1 pilotu Schumacher'in son halini gösteren bir fotoğrafın basına sızdırıldığı ve bu fotoğraf için 1de milyon pound (1.2 milyon euro) istendiği öne sürüldü.

Schumacher'e ait fotoğrafın Cenevre'de bulunan evinde çekildiği ve fotoğrafta Schumacher'in yatakta yattığı iddia ediliyor. Haberin hemen ardından pilotun eşi Corinna, fotoğrafın bulması için polise ihbarda bulundu. Schumacher ailesinin şikayet başvurusunun ardından ise polis olay hakkında soruşturma başlattı.



