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F1 pilotu Michael Schumacher'in son hali için 1 milyon pound istediler

Kayak yaparken kaza geçiren ve komaya giren Michael Schumacher'in son haline ait bir fotoğraf ortaya çıkarıldığı ve bu fotoğrafın yayınlaması içinde için 1 milyon pound (1.2 milyon euro) istenildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

14 Şubat 2020 Cuma 13:30
F1 pilotu Michael Schumacher'in son hali için 1 milyon pound istediler

7 yıl önce Alp Dağları'nda kayak yaparken bir kaza geçiren ve geçirdiği kaza sonrasında komaya giren F1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in son görüntüsünün çekildiği ile ilgili ortaya bir iddia atıldı.

F1 pilotu Michael Schumacher

2013'ün Aralık ayında geçirdiği kazadan dolayı tedavi gören Schumacher ile ilgili Daily Mirror'da yer alan bir habere göre, efsane pilotun sağlık durumunun nasıl olduğuna yönelik en son açıklama 2014'ün ortalarında ailesi tarafından yapılmıştı ve geride kalan beş yıllık süreçte içerisinde ise her hangi resmi açıklama yapılmamıştı.

F1 pilotu Michael Schumacher

Michael Schumacher'in son halini ise tüm hayranları merak ederken İngiliz medyası gündemede bomba etkisi yaratan bir iddia ortaya attı. Yayınlanan habere göre ise F1 pilotu Schumacher'in son halini gösteren bir fotoğrafın basına sızdırıldığı ve bu fotoğraf için 1de  milyon pound (1.2 milyon euro) istendiği öne sürüldü.

F1 pilotu Michael Schumacher

Schumacher'e ait fotoğrafın Cenevre'de bulunan evinde çekildiği ve fotoğrafta Schumacher'in yatakta yattığı iddia ediliyor. Haberin hemen ardından pilotun eşi Corinna, fotoğrafın bulması için polise ihbarda bulundu. Schumacher ailesinin şikayet başvurusunun ardından ise polis olay hakkında soruşturma başlattı.

F1 pilotu Michael Schumacher
 

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KazaMichael SchumacherF1Son Hali
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