Fahrettin Koca, bundan sonra sorumlu Türkiye Futbol Federasyonudur

Bilim Kurulu’nun video konferans yöntemiyle yapmış olduğu toplanmasının ardındanDr.basın açıklaması yaptı. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yapılan toplantı sonrasındaun aldığı ‘devam’ kararını değerlendiren Koca, ”Sağlık kurulu bu anlamda almış olduğu kararlar, tedbirler noktasında federasyon bu kararı alabiliyorsa karar kendisidir,luk da bu anlamda federasyonundur” dedi. İşte Koca’nın yaptığı basın açıklamasının ilgili kısmı:

Federasyonun özgür iradesi ile kararı verebileceğini, bakanlık olarak asla öneri, yaklaşım ve katkıda bulunmak istemediğimizi ifade etmiştim. Bugün yapılan açıklamalarda gördüğümüz şeklinde şu dönemde federasyonun sağlık kurulunun olduğunu biliyoruz. Sağlık kurulunun bu süreci nasıl yönetmeleri gerektiğiyle ilgili bir çalışması olduğunu biliyoruz. Özgür, kendi iradeleriyle kararı federasyon zaten verdi, dolayısıyla bundan sonraki sorumluluk da federasyonundur. Sağlık kurulu bu anlamda almış olduğu kararlar, tedbirler noktasında federasyon bu kararı alabiliyorsa karar kendisidir, sorumluluk da bu anlamda federasyonundur''