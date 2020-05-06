Federasyonun özgür iradesi ile kararı verebileceğini, bakanlık olarak asla öneri, yaklaşım ve katkıda bulunmak istemediğimizi ifade etmiştim. Bugün yapılan açıklamalarda gördüğümüz şeklinde şu dönemde federasyonun sağlık kurulunun olduğunu biliyoruz. Sağlık kurulunun bu süreci nasıl yönetmeleri gerektiğiyle ilgili bir çalışması olduğunu biliyoruz. Özgür, kendi iradeleriyle kararı federasyon zaten verdi, dolayısıyla bundan sonraki sorumluluk da federasyonundur. Sağlık kurulu bu anlamda almış olduğu kararlar, tedbirler noktasında federasyon bu kararı alabiliyorsa karar kendisidir, sorumluluk da bu anlamda federasyonundur''
Fahrettin Koca, bundan sonra sorumlu Türkiye Futbol Federasyonudur
Normalleşme takvimi ile ilgili açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, normalleşme sürecinin açıklanmasının ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Bakan Koca, liglerin devam etmesi yönünde alınan kararın tamamen federasyonun sorumluluğunda olduğunun altını çizdi
06 Mayıs 2020 Çarşamba 22:08