Falcao ''gollere Beşiktaş maçında devam edeceğim''

Sezonun ikinci yarısında Galatasaray'daki gol sorununu çözen ve performansındaki yükselmeyi gol atma başarısına da taşıyan tecrübeli golcü derbide de gol heyecanı yaşamak istiyor. Önemli bir kariyere sahip olan Falcao,

Daha önce oynadığı kulüplerle Beşiktaş'a karşı oynayan ve goller atan Falcao hocasına derbide gol sözü verdi.

Falcao'nun Beşiktaş karnesi

Radamel Falcao, daha önce Porto, Atletico Madrid ve Monaco formalarıyla 5 kez siyah-beyazlı takıma karşı forma giydi. 34 yaşındaki santrfor, bu maçlarda 4 kez gol sevinci yaşadı. 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

İşte o maçlar:



21 Ekim 2010 Beşiktaş-Porto: 1-3 (1 gol)4 Kasım 2010 Porto-Beşiktaş: 1-1 (1 gol)8 Mart 2012 A. Madrid-Beşiktaş: 3-115 Mart 2012 Beşiktaş-A. Madrid: 0-3 (1 gol)17 Ekim 2017 Monaco-Beşiktaş: 1-2 (1 gol)

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