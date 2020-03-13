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Falcao ''gollere Beşiktaş maçında devam edeceğim''

Galatasaray'a geldiği günden beri tartışılan isim olan Falcao, sezonun ikinci yarısı ile birlikte patlama yaşadı adeta yeniden doğan Kolombiya'lı forvet ''gollerime derbide de devam edeceğim'' dedi.

13 Mart 2020 Cuma 11:50
Falcao ''gollere Beşiktaş maçında devam edeceğim''

Sezonun ikinci yarısında Galatasaray'daki gol sorununu çözen ve performansındaki yükselmeyi gol atma başarısına da taşıyan tecrübeli golcü derbide de gol heyecanı yaşamak istiyor. Önemli bir kariyere sahip olan Falcao
Daha önce oynadığı kulüplerle Beşiktaş'a karşı oynayan ve goller atan Falcao hocasına derbide gol sözü verdi.
Falcao'nun Beşiktaş karnesi
Radamel Falcao, daha önce Porto, Atletico Madrid ve Monaco formalarıyla 5 kez siyah-beyazlı takıma karşı forma giydi. 34 yaşındaki santrfor, bu maçlarda 4 kez gol sevinci yaşadı. 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
İşte o maçlar:

21 Ekim 2010 Beşiktaş-Porto: 1-3 (1 gol)
4 Kasım 2010 Porto-Beşiktaş: 1-1 (1 gol)
8 Mart 2012 A. Madrid-Beşiktaş: 3-1
15 Mart 2012 Beşiktaş-A. Madrid: 0-3 (1 gol)
17 Ekim 2017 Monaco-Beşiktaş: 1-2 (1 gol)

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBeşiktaşFalcaoGoller
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