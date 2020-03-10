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Falcao'nun yükseliş sırrı

Galatasaray'ın Kolombiya'lı golcüsünün özellikle lig'in ikinci yarısındaki yükselişinin nedeni anlaşıldı.

10 Mart 2020 Salı 10:27
Falcao'nun yükseliş sırrı

Kolombiya'lı yıldız oyuncunun antrenmanlar haricinde en az 1 saat şu ve güçlendirme çalışması yaptığı, ayrıca antrenman günlerinde öğlen yemeklerini tesiste yiyerek beslenme programına harfiyen  uyduğu ve tesislerde 4-5 saat geçirdiği öğrenildi, takımdan ayrı olarak yaptığı güçlendirme çalışmalarına beslenme programını da dahil eden yıldız oyuncunun formunun yükselme sebebi ortaya çıkmış oldu. özel çalışması ve beslenmesine dikkat etmesine bağlı olarak yükselen form grafiği başta Fatih Terim'i ve teknik heyeti oldukça memnun etti.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFalcaoAntrenman
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