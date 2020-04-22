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Falcao transfer oluyormu? teklif iki katına çıktı

Kolombiya basınında yer alan habere göre, Al-Hilal'in Falcao'yu transfer etmek için sınırları zorluyor Galatasaray'a iki katı teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi.

22 Nisan 2020 Çarşamba 16:35
Falcao transfer oluyormu? teklif iki katına çıktı

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız golcüsü Radamel Falcao için yeni bir iddia gündeme geldi. Kolombiyalı golcü için daha önce de teklif yapan Arap kulübü Al-Hilal, Falcao konusunda oldukça ısrarcı bir tavır sergiliyor, teklif yükselmeye devam ediyor.

2 katı teklif hazırlanıyor
El Deportivo'da yer alan habere göre daha önce 6 milyon euroluk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalan Arap kulübü bu kez, teklifi 2 katına çıkarmayı planlıyor. Ancak teklifin kabul görmemesi halinde de bir planları daha var.

Takas formülü denenecek
Sabah'ta yer alan habere göre, teknik direktör Razvan Lucescu'nun ısrarla kadroya dahil etmek istediği Kolombiyalı golcü için tüm şartlar zorlanacak. Sarı-kırmızılıların 12 milyon euroluk (yaklaşık 90 milyon TL) teklife hayır demesi halinde, Galatasaray'a Bafetimbi Gomis, Carlos Eduardo ve bir miktar para teklifi yapılacak.

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GalatasarayTransferFalcaoTakasGomisAl Hilal
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