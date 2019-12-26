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Falcao'dan yine hayal kırıklığı! Piyasa değeri giderek düşüyor

Süper Lig’in ilk devresinin sona ermesine çok az bir zaman kala büyük umutlarla transfer edilmiş dünyaca ünlü futbolcuların yeni piyasa değerleri de belli oldu. Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Falcao yine hayal kırıklığına uğrattı! Elde edilen verilere göre Radamel Falcao’nun piyasa değeri giderek düşüyor. İşte piyasa değeri düşen futbolcular…

26 Aralık 2019 Perşembe 22:32
Falcao'dan yine hayal kırıklığı! Piyasa değeri giderek düşüyor

Süper Lig’de ilk devrenin sonra ermesine çok az bir zaman kala Türkiye takımlarına büyük umutlar ile transfer edilmiş ancak bekleneni veremeyerek piyasa değerinde düşüş yaşamış futbolcular belli oldu. Bu futbolcuların arasında dünyaca ünlü isimlerin de yer aldığı görüldü. İşte piyasa değeri transfer olduğundan beri düşüşe geçen o futbolcular…

Victor Moses

Fenerbahçe’nin Chealse’den kiraladığı yıldız futbolcu Victor Moses yaşadığı sakatlıkların ve performansında görülen düşüş nedeniyle piyasa değerinde düşüş yaşadı. 11 milyon Euro değerinde olan Moses bu sezonun ilk yarısında 10 milyon Euro seviyesine düştü.

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Victor Ruiz

Beşiktaş’ın savunmasında vazgeçilmezi isimlerden biri olması beklenen Ruiz’in sakatlanması kendisi ve takımı adına hiç iyi olmadı. Ruiz değerinde %26.6 oranında bir düşüş yaşadı ve 7 milyon Euro seviyesinden 5 milyon Euro seviyesine düştü.

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Pedro Rebocho

Geçen sezon Fransa Ligi’nde yaptığı asistleri ile dikkatleri üzerinde toplayan 24 yaşındaki topçu bu sezon bekleneni veremedi. 6 milyon Euro olan değerini 4 milyon Euro’ya kadar düşürdü.

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Mohamed Elneny

Beşiktaş’ın Arsenal’den büyük umutlar ile kiraladığı Mısırlı oyuncu takıma katılması ardından geçen 3 ay içerisinde değerinden 1.7 milyon Euro kayıp yaşadı.

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Luiz Gustavo

Fenerbahçe’nin Marsilya’dan aldığı deneyimli oyuncu Luiz Gustavo’da transferi sonrasında piyasa değerinde düşüş yaşayanlar arasında yer alıyor. Değerinin 10 milyon Euro’dan 7.5 milyon Euro’ya düştüğü ifade ediliyor.

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Radamel Falcao

Galatasaray’ın bir servet harcayarak transfer ettiği ancak sakatlıklardan kafasını kaldıramayan yıldız futbolcu taraftarların da en büyük hayal kırıklığı olarak görülüyor. 33 yaşındaki deneyimli oyuncunun piyasa değeri 10 milyon Euro’dan 8 milyon Euro’ya kadar düşmüş durumda.

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Domagoj Vida

Beşiktaş’ın en değerli oyuncularından biri olan Vida 10 milyon Euro değere sahipken geçirdiği sezon sonrasında değerini 8 milyon Euro’ya düşürdü.

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Daniel Sturridge

Liverpool’dan Trabzonspora transfer olan yıldız oyuncu sakatlıkları sonrasında değerinde düşüş yaşadı. 3 ayda 4 milyon Euro değer kaybeden Sturridge %28 piyasa değeri düşüşü yaşadı.

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Steven Nzonzi

Nzonzi’de beklentilerin çok yüksek olduğu ancak bekleneni karşılayamayan yıldız oyunculardan biri oldu. Nzonzi 3 ay içinde 4 milyon Euro değer kaybı yaşadı.

Jean Michael Seri

Galatasaray’ın sezon başında en değerli oyuncusu olan Seri, transferi sonrasında iyi bir performans gösteremedi ve değerinde 7 milyon Euro gibi devasa bir düşüş gördü.

 

Son Güncelleme: 26.12.2019 22:32
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