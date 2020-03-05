Falcao'ya eski kulübü talip oldu

05 Mart 2020 Perşembe 10:00
Sezon sonu transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Arjantin
kulübü River Plate
sezon sonunda Galatasaray
'a resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Arjantin lig'inde şampiyonluğu hedefleyen bunun yanı sıra Libertadores kupası hedefi olan River Plate, alt yapısında yetişen ve bu sezon performansı ile dikkat çeken Falcao
'yu tekrar kulübe döndürmek niyetinde. Falcao ile birlikte Gonzalo Higuain'i de transfer etmek isteyen arjantin kulübünün her iki transfer için ısrarcı olduğu gelen bilgiler arasında.
Son Güncelleme: 05.03.2020 11:48