Falcao'ya eski kulübü talip oldu

Sezon sonu transfer çalışmalarına şimdiden başlayankulübüsezon sonunda'a resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Arjantin lig'inde şampiyonluğu hedefleyen bunun yanı sıra Libertadores kupası hedefi olan River Plate, alt yapısında yetişen ve bu sezon performansı ile dikkat çeken'yu tekrar kulübe döndürmek niyetinde. Falcao ile birlikte Gonzalo Higuain'i de transfer etmek isteyen arjantin kulübünün her iki transfer için ısrarcı olduğu gelen bilgiler arasında.