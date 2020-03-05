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Falcao'ya eski kulübü talip oldu

Süper lig'de oynadığı dakika başına en çok atan atan Falcao'ya eski kulübü talip oldu.

05 Mart 2020 Perşembe 10:00
Falcao'ya eski kulübü talip oldu

Sezon sonu transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Arjantin kulübü River Plate sezon sonunda Galatasaray'a resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Arjantin lig'inde şampiyonluğu hedefleyen  bunun yanı sıra Libertadores kupası hedefi olan River Plate, alt yapısında yetişen ve bu sezon performansı ile dikkat çeken Falcao'yu tekrar kulübe döndürmek niyetinde. Falcao ile birlikte  Gonzalo Higuain'i de transfer etmek isteyen arjantin kulübünün her iki transfer için ısrarcı olduğu gelen bilgiler arasında.

Son Güncelleme: 05.03.2020 11:48
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFalcaoArjantinRiver Plate
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