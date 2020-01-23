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Falette'de son durum

Ara transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan kadroya katılan 27 yaşındaki Fransız oyuncu Simon Falette Yeni Malatyaspor'a gidiyor

23 Ocak 2020 Perşembe 15:12
Falette'de son durum

Fenerbahçe'nin harcama engeline takılması sebebi ile lisans çıkaramadığı Falette'yi Yeni Malatyaspor'a kiralamak için Frankfurt ile anlaşacak, anlaşma olması halinde Falette yarım sezon Yeni Malatyaspor formasını giyecek 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransferYeni MalatyasporSimon Falette
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