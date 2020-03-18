Fatih Terim açıkladı gelecek sezon kadroda olmayacak
Galatasaray'ın sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Şener Özbayraklı ile yollarını ayırma kararı aldı.
18 Mart 2020 Çarşamba 12:39
Galatasaray'da sezon başı transfer edilen ve trasnferler arasında en büyük hayal kırıklığı yaratan ismi olan Şener Özbaykalı ile devam edilmeyeceğiniz bildiren Fatih Terim tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılmasına karar verildiğini belirtti. Milli futbolcu sakatlıklarında etkisi ile Galatasaray forması ile sadece 5 maçta forma giyme şansı yakalayabildi.
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