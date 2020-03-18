Fatih Terim açıkladı gelecek sezon kadroda olmayacak

'da sezon başıedilen ve trasnferler arasında en büyük hayal kırıklığı yaratan ismi olan Şener Özbaykalı ile devam edilmeyeceğiniz bildirentecrübeli oyuncunun takımdan ayrılmasına karar verildiğini belirtti. Milli futbolcu sakatlıklarında etkisi ile Galatasaray forması ile sadece 5 maçta forma giyme şansı yakalayabildi.