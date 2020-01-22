İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
123556
ALTIN
296.144
DOLAR
5.9355
STERLİN
7.7558
EURO
6.5867

Fatih Terim '' Arda ikinci şansı hak ediyor''

Galatsaray'da yönetim ile Fatih Terim arasında fikir ayrılıklarına sebep olan oyuncu Arda Turan oldu.

22 Ocak 2020 Çarşamba 09:15
Fatih Terim '' Arda ikinci şansı hak ediyor''

Her ne kadar yönetim 32 yaşındakii yıldız futbolcunun takıma gerei dönmesine sıcak bakmasada Fatih Terim'in '' Ben Galatsaray'ın değerleri ile yetişmiş biri olarak Arda'nın  ikinci şansı hak ettiğinden yanayım'' demesi üzerine transfer tekrar masaya yatırıldı. Durumu değerlendiren yönetim Fatih Terimi ikna etme çabasında.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferArda TuranFatih Terim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adil Rami kalıyormu
Adil Rami kalıyormu
Real Madrid gençlere yatırım yapıyor
Real Madrid gençlere yatırım yapıyor
Emre Mor'dan Galatasaray'a tepki
Emre Mor'dan Galatasaray'a tepki
TFF son gün transferi için tescil saati değişti!
TFF son gün transferi için tescil saati değişti!
Beşiktaş Kupa'da moral arayacak
Beşiktaş Kupa'da moral arayacak
Galatasaray'a Avusturya'dan defans takviyesi
Galatasaray'a Avusturya'dan defans takviyesi

Popüler Haberler

Kekemelik neden olur? Kekemelik tedavi edilir mi, nasıl tedavi edilir?
Doğduğun Ev Kaderindir Faruk kimdir? Gerçek adı nedir? Engin Hepileri rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Zemheri dizisi kaç bölüm yayınlanacak? Dizi ne zaman final yapar?
Kuruluş Osman Selcan Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Didem Balçın hakkında bilgiler
Ay ve Güneş dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
FOX TV Kadın ne zaman final yapıyor? Kadın dizisi neden bitiyor, son bölüm ne zaman?
Kanalların yayın akışları 22 Ocak Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Nikah memuru maaşları ne kadardır? 2020 nikah memuru maaşları
Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor? Hekimoğlu dizisinin çekildiği hastane nerede?
Pantene Altın Kelebek ödülleri final ne zaman olacak, ödüller ne zaman dağıtılacak?
Conor McGregor Donald Cowboy dövüş maçı S Sports Plus canlı yayın saati
Fox tv Öğretmen dizisi 1. Bölüm fragmanı
Öğretmen il içi özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2020 Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları
2020 İstanbul’daki İndirim çadırlarının adresleri
Marvel yeni filmi Black Widow film fragmanı yayınlandı
Öğretmen Ateş kimdir? Gerçek adı nedir? Ramazan Demir rol aldığı yapımlar ve biyografisi
2020 Telsiz kullanım ücreti ne kadar oldu? Telsiz kullanım ücreti ne için ödenir?
Tutunamayanlar dizisi nerede çekiliyor?
Arslanbek Sultanbekov – Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, film müziği
Tutunamayanlar dizisinin ve oyuncuları
Ramo dizisi oyuncuları kim kimdir? Oyuncular ve canlandırdıkları karakterler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.