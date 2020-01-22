Fatih Terim '' Arda ikinci şansı hak ediyor''

Galatsaray'da yönetim ile Fatih Terim arasında fikir ayrılıklarına sebep olan oyuncu Arda Turan oldu.
22 Ocak 2020 Çarşamba 09:15
Her ne kadar yönetim 32 yaşındakii yıldız futbolcunun takıma gerei dönmesine sıcak bakmasada Fatih Terim'in '' Ben Galatsaray'ın değerleri ile yetişmiş biri olarak Arda'nın ikinci şansı hak ettiğinden yanayım'' demesi üzerine transfer tekrar masaya yatırıldı. Durumu değerlendiren yönetim Fatih Terimi ikna etme çabasında.
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