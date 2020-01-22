Fatih Terim '' Arda ikinci şansı hak ediyor''

Her ne kadar yönetim 32 yaşındakii yıldız futbolcunun takıma gerei dönmesine sıcak bakmasada'in '' Ben Galatsaray'ın değerleri ile yetişmiş biri olarak Arda'nın ikinci şansı hak ettiğinden yanayım'' demesi üzerinetekrar masaya yatırıldı. Durumu değerlendiren yönetim Fatih Terimi ikna etme çabasında.