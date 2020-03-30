Fatih Terim '' Bir sınavdan geçiyorum öğrenecek çok şey var ''

İnstagram hesabından bir açıklama yayımlayan Terim, '' Tüm dünya'da olduğu gibi ülkemizde de kivrüs ile mücadelede kimimiz aklımızla,kimimiz sabırla, kimimiz ise izanla sınanıyoruz. Allah herkesin sınavını kalbine göre versin ben bu sınavdan kendi adıma çok şey öğrenerek çıkacağım, aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracak, daha çok affedip daha az üzüleceğim ''dedi Sözlerini sonlandırmadan önce başta kalbi sarı kırmızı atan canlarıma ve diğer renklere gönül vermiş kardeşlerime ne olur imkanlarınız el verdiğince evinizde kalın ve kendinizi koruyup önlemlerinizi alın önerilerinde bulundu.