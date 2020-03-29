Galatasaray teknik direktörü Fatih terim oldu. Fatih Terim 23 Mart Pazartesi gününden bu yana özel bir hastanede tedavi görmeye devam ediyor. Buse Terim'in Babasının sağlık durumu ile ilgili bilegilendirme mesajının ardından kendi alışveriş sitesinin reklamını yaptı. Buse Terim yayınladığı mesaj sonrası Sosyal Medya kullanıcılarının hışmına uğradı.
Fatih Terim can derdinde, kızı Buse reklam peşinde
Koronavirüs tedavisi gören Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in sosyal medya aracılığı ile reklam yapması büyük tepki topladı.
29 Mart 2020 Pazar 13:47
Galatasaray teknik direktörü Fatih terim oldu. Fatih Terim 23 Mart Pazartesi gününden bu yana özel bir hastanede tedavi görmeye devam ediyor. Buse Terim'in Babasının sağlık durumu ile ilgili bilegilendirme mesajının ardından kendi alışveriş sitesinin reklamını yaptı. Buse Terim yayınladığı mesaj sonrası Sosyal Medya kullanıcılarının hışmına uğradı.