Fatih Terim can derdinde, kızı Buse reklam peşinde

Tüm Dünya'da tehdit haline dönüşen yeni tip Koronavirüs salgını Türkiye'ye sıçradıktan sonra 108 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu, Koronavirüs'e yakalananlardan biri deGalatasaray teknik direktörüoldu. Fatih Terim 23 Mart Pazartesi gününden bu yana özel bir hastanede tedavi görmeye devam ediyor.'in Babasının sağlık durumu ile ilgili bilegilendirme mesajının ardından kendi alışveriş sitesinin reklamını yaptı. Buse Terim yayınladığı mesaj sonrasıkullanıcılarının hışmına uğradı.