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Fatih Terim can derdinde, kızı Buse reklam peşinde

Koronavirüs tedavisi gören Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in sosyal medya aracılığı ile reklam yapması büyük tepki topladı.

29 Mart 2020 Pazar 13:47
Fatih Terim can derdinde, kızı Buse reklam peşinde

Tüm Dünya'da tehdit haline dönüşen yeni tip Koronavirüs salgını Türkiye'ye sıçradıktan sonra 108 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu, Koronavirüs'e yakalananlardan biri de 
Galatasaray teknik direktörü Fatih terim oldu. Fatih Terim 23 Mart Pazartesi gününden bu yana özel bir hastanede tedavi görmeye devam ediyor. Buse Terim'in Babasının sağlık durumu ile ilgili bilegilendirme mesajının ardından kendi alışveriş  sitesinin reklamını yaptı. Buse Terim yayınladığı mesaj sonrası Sosyal Medya kullanıcılarının hışmına uğradı.

Anahtar Kelimeler:
TwitterSosyal MedyaFatih TerimBuse Terim
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