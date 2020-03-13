Fatih Terim'in Beşiktaş derbisi istatistikleri

'in bugüne kadar çıktığı 31 karşılaşmada 12 defa sahadan galip ayrılırken, 7 kez mağlup oldu ve 12 maçta beraberlik ile sonuçlandı. Fatih Terim'inlerde galibiyet üstünlüğü bulunuyor.Fatih Terim yönetiminde Siyah-beyazlı rakibi ile lig, Türkiye kupası,Cumhurbaşkanlığı kupası ve TYSD kupasında toplam 31 kez karşı karşıya geldi.