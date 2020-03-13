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Fatih Terim'in Beşiktaş derbisi istatistikleri

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Galatasaray'ın başında bugüne kadar 31 kez Beşiktaş derbisine çıktı.

13 Mart 2020 Cuma 12:20
Fatih Terim'in Beşiktaş derbisi istatistikleri

Fatih Terim'in bugüne kadar çıktığı 31 karşılaşmada 12 defa sahadan galip ayrılırken, 7 kez mağlup oldu ve 12 maçta beraberlik ile sonuçlandı.  Fatih Terim'in derbilerde galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray Fatih Terim yönetiminde Siyah-beyazlı rakibi ile lig, Türkiye kupası,Cumhurbaşkanlığı kupası ve TYSD kupasında toplam 31 kez karşı karşıya geldi.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBeşiktaşDerbiFatih Terim
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