Fatih Terim'in Taylan ısrarı

Zamanı geldiğinde aldığı görevi başarı ile yapan ve hocasını mahcup etmeyen Taylan hocasını haklı çıkardı.'ın 5-0 Kazandığı Antalyaspor karşılaşmasında 1 gol atıp 2 golü hazırlayan Taylan maça damgasını vurdu. oyun içindeki istatistiklerinde de göz dolduran genç oyuncu 8 ikili mücadele kazanıp 1 top kapan ve 01 isabetli pas yapma başarını gösterdi.