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Fatih Terim'in Taylan ısrarı

Takımın kötü gidişatında yönetimin ve basının Taylan'ı neden oynatmadığı yönündeki eleştirilere göğüs gererek talebesini korudu'' kötü takımda oynatırsak kaybederiz'' diyerek bekletti.

30 Aralık 2019 Pazartesi 10:31
Fatih Terim'in Taylan ısrarı

Zamanı geldiğinde aldığı görevi başarı ile yapan ve hocasını mahcup etmeyen Taylan hocasını haklı çıkardı. Galatasaray'ın 5-0 Kazandığı Antalyaspor karşılaşmasında 1 gol atıp 2 golü hazırlayan Taylan maça damgasını vurdu. oyun içindeki istatistiklerinde de göz dolduran genç oyuncu 8 ikili mücadele kazanıp 1 top kapan ve 01 isabetli pas yapma başarını gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTaraftarTaylan AntalyalıFatih Terim
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