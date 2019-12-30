Fatih Terim'in Taylan ısrarı

Takımın kötü gidişatında yönetimin ve basının Taylan'ı neden oynatmadığı yönündeki eleştirilere göğüs gererek talebesini korudu'' kötü takımda oynatırsak kaybederiz'' diyerek bekletti.
30 Aralık 2019 Pazartesi 10:31
Zamanı geldiğinde aldığı görevi başarı ile yapan ve hocasını mahcup etmeyen Taylan hocasını haklı çıkardı. Galatasaray'ın 5-0 Kazandığı Antalyaspor karşılaşmasında 1 gol atıp 2 golü hazırlayan Taylan maça damgasını vurdu. oyun içindeki istatistiklerinde de göz dolduran genç oyuncu 8 ikili mücadele kazanıp 1 top kapan ve 01 isabetli pas yapma başarını gösterdi.
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