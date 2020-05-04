Fatih Terim, oyuncularına N95 maske talep etti

Yeni tip koronavirüsü salgınında alınan tedbirler kapsamında tüm spor aktiviteleri iptal edilirken Galatasaray'da idmanlarını askıya almıştı. Yaşanan son gelişmeler üzerine idamanlara 12 Mayıs tarihinde başlamaya karar verek sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim'in oyuncuları için özel bir talepte bulundu.

Koronavirüs algınına yakalanan ve gördüğü tedavi sonrasında sağlığına kavuşan Terim, uyncuları için özel maske olarak değerlendirilenlerinden istedi. Teknik direktör Terim'in, idmanlar başladığında oyuncularının 4 Premier Lig kulübünün kullandıpı gibi sporcular için özel olarak tasarlanmış N95 maskelerinden kendilerinin de kullanmak istediklerini bildirildi.

Terim'in bu talebi değerlendirmeye alınırken sarı-kırmızılı elip 12 Mayıs tarihinde 5'erli gruplar halinde Florya'da çalışmalara başlayacak fakat ilk idmanda teknik hoca Terim takımın başında yer almayacak. Öte yandan; Süper Lig'in başlama tarihinin netleşmesini bekleyen Terim, tam olarak hazır hale gelmeleri için 4 haftalık bir hazırlık sürecinin yeterli olacağını söylüyor.