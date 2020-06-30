Fatih Terim Seri'yi istedi!

Üst üste 2 şampiyonluk yaşayan Galatasaray’da transfer çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor. Takımda kiralık olarak bulunan oyunculardan hangileri ile transfer görüşmeleri yapılacağına karar veren Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim kararını verdi.

“Seri’yi alalım”

Galatasaray’a sezon başında gelen ve gösterdiği performansla takıma alınmasına kesin gözüyle bakılan Mario Lemina için açıklama yapmayan Fatih Terim’in yönetimden Seri’yi istediği aktarıldı.

Galatasaray’ın Championship’ten Premier Lig’e çıkmak için çabalayan ekiplerinden Fulham’dan kiralanan Seri için yönetim Fulham’ın kapısını çalmayı düşünüyor. Galatasaray 28 yaşında ki Fildişi Sahilili oyuncusu için 6 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olduğunu açıkladı.