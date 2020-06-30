Fatih Terim Seri'yi istedi!

Üst üste 2 şampiyonluk yaşayan Galatasaray’da transfer çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor. Takımda kiralık olarak bulunan oyunculardan hangileri ile transfer görüşmeleri yapılacağına karar veren Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim kararını verdi.
“Seri’yi alalım”
Galatasaray’ın Championship’ten Premier Lig’e çıkmak için çabalayan ekiplerinden Fulham’dan kiralanan Seri için yönetim Fulham’ın kapısını çalmayı düşünüyor. Galatasaray 28 yaşında ki Fildişi Sahilili oyuncusu için 6 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olduğunu açıkladı.
Son Güncelleme: 30.06.2020 03:25