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Fatih Terim'in kızı Buse Terim isyan etti!

Galatasaray teknik hocası Fatih Terim'in Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından kızı Buse Terim sosyal medya hesabı üzerinde isyan etti. Nefesim daralıyor diye çıkış yapan Buse Terim, yaşadığı acının tarifsiz olduğunu söyledi.

23 Mart 2020 Pazartesi 23:05
Fatih Terim'in kızı Buse Terim isyan etti!

Spor camiası üzücü gelişmeler yalandı. Türkiye'nin etkisi altında olduğu yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın testlerinin pozitif çıkmasının ardından takımın teknik hocası Fatih Terim'den de aynı haber geldi.

Koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine Kovid-19 testi uygulanan tecrübeli hoca Fatih Terim'in test sonuçları pozitif olarak çıktı. Spor camiasını yıkan bu haberi ise Terin Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Terim paylaşımında, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.." notuyla yayınladı.

Beşiktaş ile yapılan derbi öncesi Terim ile Albayrak’ın bir araya geldiği öğrenilirken, Fatih Terim maçların oynanmasına tepki göstererek “Sizde Allah korkusu yok mu, insan sağlığı ile oynuyorsunuz” diye konuşmuştu.

Fatih Terim'in koronavirüsü salgınına yakalnması haberinden sonra kızı Buse Terim, duygularını Twitter hesabı üzerinden paylaşarak adeta isyan etti. Buse Terim attığı tweette babası için,"Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz." ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan; Hasan Şaş ve Ümit Davala için yapılan koronavirüsü testlerinin negatif çıktığı açıklanırken Beşiktaş spor kulübüde gerekli testlerin yapılması için harekete geçeceği kaydedildi.

Son Güncelleme: 23.03.2020 23:10
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFatih TerimHasan ŞaşKoronavirüsümit DavalaBuse Terim
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