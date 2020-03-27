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Fatih Terim'in sağlık durumu ile ilgili kızından açıklama

Geçtiğimiz günlerde Fetih Terim'e korona virüs testi yapılmıştı. Sonucun pozitif çıkması üzerine hastaneye yatırılan Fatih Terim'in sağlık durumu ile ilgili kızından açıklama geldi. İşte detaylar..

27 Mart 2020 Cuma 18:42
Fatih Terim'in sağlık durumu ile ilgili kızından açıklama

4 gün önce Korona virüs teşhisi koyulan Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim’in durumunun iyiye gittiği öğrenildi.  Hafif ateşi ve öksürüğü olan Fatih Terim’in kızları ile görüntülü konuştuğu ve iyiye gittiği de edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Fatih Terim’in durumu hakkında kızı Buse Terim Bahçekapılı Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile şunları söyledi:

Babamın durumu daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum."

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Son Güncelleme: 27.03.2020 18:42
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