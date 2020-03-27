Fatih Terim'in sağlık durumu ile ilgili kızından açıklama

4 gün önce Korona virüs teşhisi koyulan Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim’in durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Hafif ateşi ve öksürüğü olan Fatih Terim’in kızları ile görüntülü konuştuğu ve iyiye gittiği de edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Fatih Terim’in durumu hakkında kızı Buse Terim Bahçekapılı Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile şunları söyledi:

Babamın durumu daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum."

Bir dünya haber burada! Son dakika haberleri anında telefonunda. Mobil uygulamamız burada! >>>

Günün sıcak gelişmelerinden anında haberdar olmak istiyorsan, bizi hemen Instagram’da takip etmeye başla >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et

Sıcak gelişmeleri her an takipte kalmak istiyorsan Google News’te bizi takip etmeye başla! >>> Haberport Google Haberlere Abone ol!