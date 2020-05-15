Felipe Melo Galatasaray'la ilgili açıklamalarda bulundu

Galatasaray’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Felipe Melo, şuan ki takımı Palmeiras’ın sponsoru Crefisa ile ortak olarak düzenlediği instagram canlı yayınında konuştu. Felipe Melo konuşmasında eski kulübü Galatasaray’la ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray’a dönme ihtimaliyle ilgili de konuşan Melo, şuanda Galatasaray’a dönmesinin zor olduğunu ve şuanda Avrupa’da oynamak istemediğini söyledi. Melo geçen yıl Galatasaray’ı ziyarete gittiğinde kendisini onurlandırdıklarını ve inanılmaz bir sevgi gösterdiklerini ifade etti ve Galatasaray’ı çok sevdiğini sözlerine ekledi.Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 17:54