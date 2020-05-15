Felipe Melo Galatasaray'la ilgili açıklamalarda bulundu

Galatasaray’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Felipe Melo, şuan ki takımı Palmeiras’ın sponsoru Crefisa ile ortak olarak düzenlediği instagram canlı yayınında konuştu. Felipe Melo konuşmasında eski kulübü Galatasaray’la ilgili açıklamalarda bulundu.

Futbolu hangi kulüpte bırakmak istersiniz şeklinde yöneltilen soruya Melo, bu konuda iki kulübü istediğini ve bu kulüplerden birinin Galatasaray diğerinin ise formasını giydiği Palmeiras olduğunu söyledi. Felipe Melo, Galatasaray’ı çok sevdiğini ve Galatasaray emekli olabileceğini dile getirirken, kulübü Palmeiras’ın da kendisine Brezilya’ya dönme sürecinde yardımcı olduğunu ve Palmeiras kulübünde de futbolu bırakabileceğini ifade etti.

Galatasaray’a dönme ihtimaliyle ilgili de konuşan Melo, şuanda Galatasaray’a dönmesinin zor olduğunu ve şuanda Avrupa’da oynamak istemediğini söyledi. Melo geçen yıl Galatasaray’ı ziyarete gittiğinde kendisini onurlandırdıklarını ve inanılmaz bir sevgi gösterdiklerini ifade etti ve Galatasaray’ı çok sevdiğini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 17:54