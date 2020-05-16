Fenando Muslera transfer kararını açıkladı

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekcisi Fernando Muslera, Boca Juniors' transfer olacağı yönünde çıkan haberler üzerine canlı yayında açıklama yaptı.

Hafta içinde çıkan haberlerde isminin Boca Juniors ile geçtiği hatırlatılan Muslera, "Bu haberler nereden çıkıyor, kaynağı nedir onuda bilemiyorum. Galatasaray ile sözleşmem var. Geçerli olan sözleşme süresi bittiği zaman da mümkün olduğu sürece Galatasaray'da devam etmek istiyorum." açıklamasını yaptı.

Muslera, "Boca Juniors ile hiç görüşmem olmadı. Bana ulaşan bir teklif de olmadı. Sadece adımın geçtiğini duydum. Bunlar dedikodulardan ibaret sadece. Adımın Boca Juniors gibi Güney Amerika'nın en büyük kulüplerinden biriyle anılması hoşuma gitti tabi. Bir insan, adının büyük bir kulüple anıldığını görünce sadece mutlu olyor. Benimki de öyle sadece." diyerek sözlerine devam etti.

2011 yazında 6.75 milyon euro bonservis karşılığı Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan Muslera, geride kalan süre boyunca 5 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 5 Türkiye Süper Kupası kazandı