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Fenerbahçe 1 3 Galatasaray maç özeti ve golleri izle Bein Sports FB - GS derbi maç özeti

Kadıköy’de oynanan büyük derbi Galatasaray’ın galibiyeti ile sonuçlandı. 20 sene sonra Kadıköy’de kazanmayı başaran Galatasaray’ın nasıl bir performans sergilediği merak edilenler arasında yer aldı. Bu yazımızda Fenerbahçe 1 3 Galatasaray maç özeti ve golleri yer alıyor. İşte maçın özetini izlemek isteyenler için Bein Sports FB - GS derbi maç özeti ve pozisyonların ayrıntıları..

23 Şubat 2020 Pazar 23:23
Fenerbahçe 1 3 Galatasaray maç özeti ve golleri izle Bein Sports FB - GS derbi maç özeti

Kadıköy’de oynanan karşılaşmada 20 sene sonra Galatasaray Fenerbahçe’yi kendi sahasında yenmeyi başardı. 1-3 biten maçı izleyemeyenler ayrıntıları intenet üzerinde araştırmaya başladılar.

Süper Lig’in 23. Haftasında Fenerbahçe ev sahipliğinde oynanan derbide Galatasaray 20 senelik hasrete son vermeyi başardı. 20 senedir Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yenemeyen Sarı Kırmızılılar 1-2’lük skor ile rakiplerini devirmeyi başardılar.

Maç Özeti

Kadıköy’de oynanan maçın henüz 19. Dakikasında Vedat Muriqi’ye ceza sahasında yapılan hareket sonucunda Fenerbahçe penaltı kazandı. Max Kruse topun başına geçti ve penaltı vuruşunu gole çevirdi. Böylece Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

İlk yarı sona ermeden önce Galatasaray konerden Donk’un kafa vuruşu ile beraberlik golünü buldu ve oyuncular soyunma odasına 1-1’lik eşitlik ile gittiler.

Galatasaray maçın ikinci yarısında normal sürenin son dakikalarında Jailson’un Onyekuru’ya yaptığı hareket sonrasında penaltı kazandı. Falcao topun başına geçti ve penaltı vuruşunu gole çevirmeyi başardı.

Maçın son dakikalarında Fenerbahçe Galatasaray kalesine çok yakın oynasa bile Onyekuru rakibin eksik olduğu anda uzatma dakikalarında kaleciyle karşı karşıya kalarak golünü attı ve farkı ikiye çıkardı.

Büyük derbi 1-3’lük skor ile sona erdi. Maçta toplam 3 kırmızı kart çıktı. Bu kartlardan biri Ersun Yanal’a biri Deniz Türüç’e ve bir tanesi ise Belhanda’ya çıktı.

Aşağıdaki kısımda Max Kruse’nin gole çevirdiği penaltı pozisyonunun videosu yer almaktadır.

Aşağıdaki kısımda Galatasaray’ın beraberlik golünün videosu yer almaktadır.

Aşağıdaki kısımda Galatasaray’ın penaltı golü videosu yer almaktadır.

Aşağıdaki kısımda Onyekuru’nun uzatmalarda attığı golün videosu yer almaktadır.

Son Güncelleme: 23.02.2020 23:23
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