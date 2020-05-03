Fenerbahçe 113. yaş gününü kutluyor

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Kulübümüzün kuruluşunun'üncü, istiklal savaşımızın lideri ve cumhuriyetimizin kurucusu'ün kulübümüzü ziyaret etmesinin 102'nci yıl dönümü kutlu olsun. Atatürk'ün 3 Mayıs 1918'de yaptığı ziyareti kuruluş günü olarak benimseyen kulübümüz, 113 yıldır sporun her dalında iddiasını sürdürmeye devam ediyor, şampiyonluklar, kupalar kazandı. Asırlık çınarSpor Kulübü, 113 yıldır dimdik ayakta ve taraftarının desteğiyle ayakta kalmaya devam edecektir. Fenerbahçe sen çok yaşa!" ifadeleri kullanıldı.