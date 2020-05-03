İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

Fenerbahçe 113. yaş gününü kutluyor

Sarı- Lacivertli Kulübünün kuruluşunun 113. yıl dönümü olması ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaretinin 102. yıl dönümü nedeniylekulüpten bir kutlama mesajı yayımlandı.

03 Mayıs 2020 Pazar 14:24
Fenerbahçe 113. yaş gününü kutluyor

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Kulübümüzün kuruluşunun 113'üncü, istiklal savaşımızın lideri ve cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüzü ziyaret etmesinin  102'nci yıl dönümü kutlu olsun. Atatürk'ün 3 Mayıs 1918'de yaptığı ziyareti kuruluş günü olarak benimseyen kulübümüz, 113 yıldır sporun her dalında iddiasını sürdürmeye devam ediyor, şampiyonluklar, kupalar kazandı. Asırlık çınar Fenerbahçe Spor Kulübü, 113 yıldır dimdik ayakta ve taraftarının desteğiyle ayakta kalmaya devam edecektir. Fenerbahçe sen çok yaşa!" ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeYıldönümü113Mustafa Kemal Atatürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin ilk transferi İsmail yüksek kimdir?
Fenerbahçe'nin ilk transferi İsmail yüksek kimdir?
Lampard ''Salgında önce sağlıkcıları sonra futbolcuları düşünmeliyiz''
Lampard ''Salgında önce sağlıkcıları sonra futbolcuları düşünmeliyiz''
Beşiktaş'ta kriz büyüyor ''paramızı alamazsak İstanbul'a dönmüyoruz''
Beşiktaş'ta kriz büyüyor ''paramızı alamazsak İstanbul'a dönmüyoruz''
Roma'dan son dakika açıklaması
Roma'dan son dakika açıklaması
Fenerbahçe Luiz Gustavo'yu bırakmak istemiyor
Fenerbahçe Luiz Gustavo'yu bırakmak istemiyor
Fenerbahçe Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i sosyal medya'da paylaştı
Fenerbahçe Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i sosyal medya'da paylaştı

Popüler Haberler

Okul nezuniyet tarihi nereden ve nasıl öğrenilir?
Müge Anlı nasıl kilo verdi? Müge Anlı canlı yayında nasıl zayıfladığını açıkladı!
Acun Ersin Korkut'a köpeği Mes'in öldüğünü söyleyecek mi?
Şeyma Subaşı şehirler arası yasağı dinlemeyip Çeşme'ye mi gitti?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 4 Mayıs Pazartesi
Bizim İçin Şampiyon nerede çekildi? Bizim İçin Şampiyon filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
Okullarda telafi eğitimi ne zaman başlayacak? 2020 MEB'in telafi eğitimi takvimi belli oldu
Hayat Tamircisi programındaki veteriner Esra Şenol kimdir?
Hayalet Avcıları filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı
Babam filmi nerede çekildi? Babam filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
BİM'de satılan Smart Drone Zoom Pro CX007 nasıl, alınır mı?
Günlük burç yorumları 12 Nisan 2020 Pazar
Sokağa çıkma yasağında nereler açık ve kimlere yasak yok?
Çiftçi kredi borç erteleme başvurusu nasıl yapılır? Çiftçilerin kredi borcu 6 ay erteleniyor!
Facebook silinen resimler nasıl kurtarılır?
Vitir namazı nedir? Vitir namazı neden ve nasıl kılınır?
2020 bekçi maaşları ne kadar? Bekçiler 2020 yılında ne kadar maaş alıyor?
Telifsiz müzik için internet siteleri
Normalleşme takvimi belli oldu mu? Normalleşme takvimi nasıl ilerleyecek?
iOS 13.5 ne zaman çıkacak? Yeni iOS 13.5 özellikleri ile ilgili bilgiler
Hayat Güzeldir programı sunucusu kimdir? Özge Ulusoy hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.