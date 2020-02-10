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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şehit haberi gelince programı iptal etti

FB TV'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmak için bir program düzenleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İdlib'den gelen şehit haberi sonrası programı iptal ettiğini açıkladı.

10 Şubat 2020 Pazartesi 17:34
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şehit haberi gelince programı iptal etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV'de saat 16.002da gündem ile ilgilş önemli bilgiler paylaşacağı programını İdlib'de Esad rejimi taraftarları tarafından saldırıya uğrayarak şehir olan 5 askerin haberleri nedeniyle iptal etti.

FB TV canlı yaynınına çıkarak programı iptal ettiğini ve şehit haberleri sonrasında derin üzüntü duyduğunu belirten Ali Koç şöyle konuştu:

"Bugün sizlere gündemle ilgili bazı konularda açıklarımız olacaktı. Hafta sonu Alanyaspor maçında yaşadığımız bazı olaylar camiamızda infial boyutuna geldi. Orta hakem ve VAR hakeminin ürkütücü boyutta olan kararlarının sebeplerini, TFF'ye bakış açımızı, TFF ile ilgili ümitlerimizi, pozitif beklentilerimizi anlatacaktık.

TFF'den Türk futbolunu değiştireceğien dair inançlarımız varken, TFF'nin nasıl seçildiğini, hakem atamalarını, hakemler içinde dengelerle ilgili görüşlerimizi paylaşacaktık. Artık bu şekilde devam edilemeyeceğini ve neler yapılmasını gerektiğini açıklayacaktık. Camiamızı devletle karşı karşıya getirme yönünde algı operasyonunu kimlerin yaptığınını, neler amaçladıklarını anlatacaktık, sezonun geri kalanı için çağrımız olacaktı.

Programa az bir süre kala Suriye'den çok acı bir haber aldık, 5 kahraman askerimizi şehit verdik, 5 askerimiz yaralı. Bugün gündem programını yapmama kararı aldık. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine sabır versin.

Önümüzdeki 1-2 gün içinde bu devam edemeyecek ortamla alakalı görüşlerimizi, kimin kime hizmet ettiğini, ön yargılı tavırları size bir bir anlatacağız. Başımız sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum." 
 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeŞehitAli KoçFB TV
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