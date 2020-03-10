Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan ''Size güvenim tam''

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları devam eden ancak doğru ismi bulma konusunda emin adım atmak isteyen Fenerbahçe yönetimi yaşanan bu zorlu süreçte takımın başına geçerek sorumluluk alan iki oyuncusu ile görüşme yaparak sizlere güvenim tam mesajı verdi.



İdmanlarda taktiksel çalışmaya ağırlık verilmesi Ersun Yanal'ın aksine bu duruma yoğunlaşmaları maç içerisinde meyvelerini vermeye başlıyor, kanat organizasyonları ve duran top çalışmalarında öne çıkan isim ise Mehmet Ekici oldu.