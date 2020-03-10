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Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan ''Size güvenim tam''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç takımın başında teknik direktör olmadığı dönemde elini taşın altına koyan Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu ile görüşme yaptı.

10 Mart 2020 Salı 14:11
Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan ''Size güvenim tam''

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları devam eden ancak doğru ismi bulma konusunda emin adım atmak isteyen Fenerbahçe yönetimi yaşanan bu zorlu süreçte takımın başına geçerek sorumluluk alan iki oyuncusu ile görüşme yaparak sizlere güvenim tam mesajı verdi. 

Antrenmanlarda taktik çalışıyor
İdmanlarda taktiksel çalışmaya ağırlık verilmesi Ersun Yanal'ın aksine bu duruma yoğunlaşmaları maç içerisinde meyvelerini vermeye başlıyor, kanat organizasyonları ve duran top  çalışmalarında öne çıkan isim ise Mehmet Ekici oldu.

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FenerbahçeEmre BelözoğluAli KoçVolkan Demirel
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