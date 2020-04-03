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Fenerbahçe Beko'da şok ayrılık

Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyuncusu Kostas Sloukas'ın bu sezon beklentilerin altında kalmasının ardından takımdan ayrılacağı iddia edildi.

03 Nisan 2020 Cuma 15:31
Fenerbahçe Beko'da şok ayrılık

Sarı- Lacivertli kulübün küçülmeye gideceği yönünde çıkan haberler sonrasında bütçe planlaması konusunda özellikle beklentilerin altında kalan oyuncu için transfer dedikoduları çıkmaya başladı. SDNA.gr adlı internet sitesinde yayımlanan habere göre, Yunan basketbolcunun yeni adresi İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı olacak. Tel Aviv koçu Yannis Sferopulos'un Sloukas'ı kodrosunda görmeyi çok istediği haberin detaylarında yer aldı. Ayrıca Yunan ekibi Olympiakos'un da Sloukas'ı almak istediği ancak maliyet konusunda zorlandığı için transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BekoYunanistanBasketbolKostas Sloukas
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