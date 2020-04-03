Fenerbahçe Beko'da şok ayrılık

Sarı- Lacivertli kulübün küçülmeye gideceği yönünde çıkan haberler sonrasında bütçe planlaması konusunda özellikle beklentilerin altında kalan oyuncu için transfer dedikoduları çıkmaya başladı. SDNA.gr adlı internet sitesinde yayımlanan habere göre, Yunancunun yeni adresi İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı olacak. Tel Aviv koçu Yannis Sferopulos'un Sloukas'ı kodrosunda görmeyi çok istediği haberin detaylarında yer aldı. Ayrıca Yunan ekibi Olympiakos'un da Sloukas'ı almak istediği ancak maliyet konusunda zorlandığı için transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.