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Fenerbahçe Beko'dan Türk Telekom'a karşı farklı galibiyet!

ING Basketbol Süper Ligi’nin 18. Haftasında karşılaşmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe Beko'dan Türk Telekom'a karşı farklı galibiyet geldi! İşte 91-67 biten maçın ayrıntıları…

03 Şubat 2020 Pazartesi 12:01
Fenerbahçe Beko'dan Türk Telekom'a karşı farklı galibiyet!

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi’nin 18. Haftasında kendi sahasında Türk Telekom’u ağırladı. Maçın ilk beş dakikasında James Nunnally ve Derrick Williams’ın basketleri ile 9-7 önde geçiren Sarı Lacivertli takım ilk çeyrek sonunda 21-14 galip kenara geldi.

İkinci çeyreğe girildiğinde Derrick Williams üç sayılık isabetleri ile farkı iki basamaklara çıkarmayı başardı. 18. Dakikada Ahmet Düverioğlu devreye girdi ve farkı 21 sayıya kadar çıkardı. İlk yarı Fenerbahçe Beko’nun 48-27’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Üçüncü çeyreğin başlangıcında Türk Telekom biraz daha agresif başladı ve farkı indirmeye yönelik bir strateji izledi. Ancak Fenerbahçe Beko alanda başarılı savunma yaparak farkın kapanmasına izin vermedi. Maçın kalan dakikalarında da Sarı Lacivertli ekip oldukça rahat sayılar bularak karşılaşmayı 91-67 kazandı.

Karşılaşmanın sonunda sayı paylaşımları ise şu şekilde oldu;

Fenerbahçe Beko

Sloukas 9, Nunnally 14, Kalinic 7, Williams 31, Thomas 2, Ergi Tırpancı, Ekrem Sancaklı, Melih Mahmutoğlu 16, Egehan Ana 6, Berkay Candan 2, Ali Muhammed, Ahmet Düverioğlu 4

Türk Telekom

Campbell 9, Johnson 7, Muhammed Baygül 8, Wiltjer 15, Fall 3, Metin Türen 3, Şafak Edge, Harris 10, Egemen Güven 10, Berkay Taşkıran 2, Efe Beşok

Son Güncelleme: 03.02.2020 12:01
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