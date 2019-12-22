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Fenerbahçe Beşiktaş maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanallar - FB BJK derbi maçı canlı yayın kanalları

Spor Toto Süper Lig'in dev takımlarından Fenerbahçe Beşiktaş maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanallar araştırılmaya başlandı. FB BJK derbi maçı canlı yayın kanalları üzerinden ücretsiz yayınları takip edebilirsiniz.

22 Aralık 2019 Pazar 18:31
Fenerbahçe Beşiktaş maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanallar - FB BJK derbi maçı canlı yayın kanalları

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftası kapsamında oynanacak ve 22 Aralık Pazar saat 19.00’da başlayacak Beşiktaş – Fenerbahçe müsabakası için geri sayım başladı. Her iki takımın da taraftarları müsabakayı nasıl izleyebileceklerini merak ediyor.

Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi beIN Sports HD 1 kanalında şifreli olarak yayınlanacak. Maçı canlı yayınla takip etmek isteyen taraftarlar TRT Radyo 1 veya FB TV aracılığıyla maçı şifresiz olarak dinleyebilecek. Müsabakayı şifresiz olarak izlemek isterseniz ücretsiz maç yayını veren yabancı kanalları takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Beşiktaş derbisini yayınlayan kanallar hangileridir?

Be Sport 1(belgium)/Hd,

beIN Sports Connetct EPANA,

Benfica Tv2(BTV2),

BT Sport 1/HD,

Canal+Futbol/HD,

Canal+ Sport (france),

Canal + Sport (poland) / Hd,

Daiema Sport 2 HD,

Digi Sport 1 (Hun),

Dolce Sport / Hd,

ESPN Caribbean,

 Fox Sports (italy)/ HD,

Futbol 1 (Ukranie),

GO Sports 2 / Hd, / Hd,

KAZ Sport, Lig tv3/HD,

Ntv Plus Futbol 1 / HD,

O2 Sport (cze),

OLL TV Player,

Sky Sport 2 (germany)/HD,

Sport 1 (israel)/HD

350. kez karşı karşıya gelecekler

Fenerbahçe ve Beşiktaş yarın oynanacak Süper Lig müsabakasıyla 350. kez karşı karşıya çıkacaklar. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabaka arasındaki ilk maç 28 Kasım 1924’te başlamıştı. Süper Lig’in en önemli maçlarından olan Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki ilk karşılaşma Fenerbahçe’nin 4-0’lık galibiyetiyle başlamıştı. Fenerbahçe şuana kadar 132, Beşiktaş ise 124 galibiyet almış ve 93 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe, Beşiktaş filelerini 482 kez dalgalandırırken, Beşiktaş ise 440 golle karşılık vermiştir. 1959 yılından bu yana düzenlenen maçlarda 126 kez karşılaşan maçlarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 39 galibiyet almıştır. Taraflar arasında oynanan müsabakaların 41’i beraberlikle sonuçlanmıştır. Ligde Fenerbahçe’nin 141 golüne Beşiktaş 140 golle yanıt vermiştir.

Son Güncelleme: 22.12.2019 18:31
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