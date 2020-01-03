Fenerbahçe'de aranan kan İngiltere'den

Manchester Ünited'un Arjantinli yıldızı'yu gündemine aldı. Rojo'yu özellikle isteyen Ersun Yanal bir transfer ile iki sorununu çözmek niyetinde, asıl mevkisi Stoper olan Rojo sol bek olarakta görev yapabiliyor bu nedenle tek imza ile iki sorun hal olmuş olacak. Adı Fiorentina ile anılan 29 yaşındaki oyuncu tamda Ersun Yanal'ın istediği profilde olması sebebi ilebu transferde ısrarcı.