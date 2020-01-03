Fenerbahçe'de aranan kan İngiltere'den

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarında öncelik stoper olması sebebi ile Kjaer ile temasta olan Fenerbahçe'de Sevilla'nın fiyat yükseltmesi sebebi ile rotasını ManU'ya çevirdi.
03 Ocak 2020 Cuma 12:29
Manchester Ünited'un Arjantinli yıldızı Marcos Rojo'yu gündemine aldı. Rojo'yu özellikle isteyen Ersun Yanal bir transfer ile iki sorununu çözmek niyetinde, asıl mevkisi Stoper olan Rojo sol bek olarakta görev yapabiliyor bu nedenle tek imza ile iki sorun hal olmuş olacak. Adı Fiorentina ile anılan 29 yaşındaki oyuncu tamda Ersun Yanal'ın istediği profilde olması sebebi ile FEnerbahçe bu transferde ısrarcı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.