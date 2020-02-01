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Fenerbahçe'de ayrılığın perde arkası

Zanka EURO 2020 heyecanını yaşayabilmek için sürekli oynayabileceği bir kulüp olduğu için kiralama teklifini kabul ettiği ortaya çıktı.

01 Şubat 2020 Cumartesi 13:01
Fenerbahçe'de ayrılığın perde arkası

Fenerbahçe'de oynanan son maçlarda formasını Jailson'a kaptıran Zanka lig'in ikinci yarısında sürekli oynayabileceği bir kulüp arayışına girmişti. Geçtiğimiz çarşamba günü F.Düsseldorf'ta teknik direktörlük görevine Uwe Rösler'in getirilmesi ile transfer listesine alınan Zanka ile görüşmeler başlatıldı.Tecrübeli stoper'in ERsun Yanal ile özel bir görüşme yaparak takımda sürekli forma giymek istediğini belirtti, ancak ERsun Yanal'ın rotasyonda seni kullanmak istiyorum cevabından sonra 30 yaşındaki oyuncunun Düsseldorf'dan gelen kiralama teklifini kabul ettiği ortaya çıktı.
 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransferZankaDüsseldorf
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