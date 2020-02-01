Fenerbahçe'de ayrılığın perde arkası

'de oynanan son maçlarda formasını Jailson'a kaptıranlig'in ikinci yarısında sürekli oynayabileceği bir kulüp arayışına girmişti. Geçtiğimiz çarşamba günü F.'ta teknik direktörlük görevine Uwe Rösler'in getirilmesi ilelistesine alınan Zanka ile görüşmeler başlatıldı.Tecrübeli stoper'in ERsun Yanal ile özel bir görüşme yaparak takımda sürekli forma giymek istediğini belirtti, ancak ERsun Yanal'ın rotasyonda seni kullanmak istiyorum cevabından sonra 30 yaşındaki oyuncunun Düsseldorf'dan gelen kiralama teklifini kabul ettiği ortaya çıktı.