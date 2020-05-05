Fenerbahçe'de ayrılıklar devam ediyor

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla Esteghlal takımından kadrosuna dahil ettiği genç golcü Allahyar Sayyadmanesh, tecrübe kazanması ve maç eksiğini gidermesi amacıyla TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiralanmıştı.

Sarı Siyahlı kulübün İranlı futbolcu ile sözleşmesini feshetmesi sonucu Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.Allahyar, İstanbulspor formasıyla 7 maçta görev alırken, herhangi bir istatistik üretmedi. İran'dan büyük umutlarlaedilen Allahyar Sayyadmanesh ile yollar ayrılıyor.

Sezon başı kampını Fenerbahçe'de geçirmesinin ardından İstanbulspor'a kiralanan 18 yaşındaki genç oyuncu ile ilgili gelen tüm raporlar olumsuz yönde. Temel futbol bilgisi yetersiz görülen İranlı oyuncunun sözleşmesi feshedilecek.

Allahyar Sayyadmanesh kimdir?

29 haziran 2001 tarihinde İran'ın Amol şehrinde dünyaya gelen Allahyar, 1,82 boyunda ve forvet bölgesinde oynuyor .Kariyerine Padideh Sari FC U19'da başlayan Allahyar, sırasıyla; Saipa FC U19, Esteghlal FC, Fenerabahçe ve İstanbulspor'da forma giydi. Allahyar, bu sezon toplamda çıktığı 12 müsabakada 1 gol kaydederken, 568 dakika sahada kaldı.