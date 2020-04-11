İstanbul 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
96471
ALTIN
362.706
DOLAR
6.6741
STERLİN
8.3376
EURO
7.3050

Fenerbahçe'de Can Bartu için anlamlı mesaj

Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu'yu ölümünün 1. yıl dönümünde unutmadı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 19:09
Fenerbahçe'de Can Bartu için anlamlı mesaj

Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu, ölümünün birinci yıl dönümünde anıldı.

Fenerbahçe kulübünün internet sitesinde yayımlanan anma mesajında, "Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, 1956-1961 ve 1967-1970 sezonlarında giydiği şanlı formamızla adı Fenerbahçe'miz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu'yu aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Adını tarihimize altın harflerle yazdıran Fenerbahçe'mizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu'ya bir kez daha Allah'tan rahmet dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de Can Bartu için anlamlı mesaj


 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeEvdekalCan BartuVedat1.yılAnma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'ye Sevilla ve İnter'den iki transfer birden
Fenerbahçe'ye Sevilla ve İnter'den iki transfer birden
Volkan Şen, Şenol Güneş babam gibi oldu
Volkan Şen, Şenol Güneş babam gibi oldu
Celtic'ten şok karar: Haziran ayına kadar ödeme yapılmayacak
Celtic'ten şok karar: Haziran ayına kadar ödeme yapılmayacak
FİFA kokartlı Eski Hakem hayatını kaybetti
FİFA kokartlı Eski Hakem hayatını kaybetti
Falco'nun Türkiye macerası sona erecekmi?
Falco'nun Türkiye macerası sona erecekmi?
Mevlüt Erdinç eski takımına geri mi dönüyor?
Mevlüt Erdinç eski takımına geri mi dönüyor?

Popüler Haberler

Astrolog mesleği nedir, nasıl atrolog olunur?
Kelle paça çorbası faydaları nelerdir? Kelle paça nasıl yapılır?
Yeşil kartlı olanlara yapılan sosyal yardımlar nelerdir?
Diş teli fiyatları ne kadar oldu? SGK diş telini karşılıyor mu? Devlette ve özelde diş teli yaptırmanın maliyetleri
Virman nedir, nasıl yapılır? Virman yapma yöntemleri
Kuzey Yıldızı yeni bölüm var mı? 18 Nisan neden yok, yayınlanmıyor?
Torba yasasında ne var 2020? Yeni torba yasası maddeleri nelerdir? Koronavirüs salgını tedbirleri neler?
Yeni YouTube dizisi Camdan Cama konusu ve oyuncuları
Emanet dizisi ne zaman başlayacak? Kanal 7 Emanet dizisi konusu, oyuncuları
İnternet üzerinden E-Devlet ile adres değişikliği bildirimi nasıl yapılır?
Türk Telekom sosyal medya bedava internet kampanyası katılım şartları ve detayları
Hangi diziler erken sezon finali yaptı, hangileri devam edecek?
Görüntülü konferans platformu Zoom programı ne kadar güvenilir?
18 Mart'ta atanan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak?
Türkiye'de güncel koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 10 Nisan Cuma Türkiye koronavirüs güncel vaka sayısı!
Survivor 44.Bölüm fragmanı 12 Nisan Pazar 2020
Ferhat Göçer doktorluğa geri mi dönüyor?
Sokağa çıkma yasağında Getir, İste Gelsin, Cepte Şok Market, Banabi uygulamaları çalışıyor mu?
Af yasası meclisten geçti mi? Ceza ve infaz indirimi var mı? 2020 Af ve ceza indirimi ne zaman yürürlüğe girecek?
Halkbank 6 Ay geri ödemesiz 25 Bin TL Korona esnaf kredisi hesaplama
Fırınlar açık olacak mı? Ekmekleri kim, nasıl alacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.