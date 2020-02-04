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Fenerbahçe'de değişimin Anahtarı Falette

Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyet sonrası kadroda değişikliğe gidecek olan Ersun Yanalın planı hazır

04 Şubat 2020 Salı 13:15
Fenerbahçe'de değişimin Anahtarı Falette

Lig'de topladığı 37 puan ile ezeli rakibi Galatasaray'ın 1 puan önünde 5. sırada yer alırken Trabzonspor maçında iyi bir futbol servilenmesine rağmen alınan mağlubiyet  Ersun Yanal'ın planlarını değiştirdi. Sezon başında büyük umutlar ile transfer edilen Adil Rami ve ara transferde kadroya dahil edilen Simon Falette yarın oynanacak kupa maçında  ilk 11'de başlayacaklar. Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlanması üzerine kendi mevkisi olmadığı halde sol bek oynayan Dirar'ı dinlendirerek o mevkide Deniz Türüç'ü oynatmayı planlıyor.

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıFenerbahçeHasan Ali KaldırımAdil RamiSimon FaletteDeniz Türüç
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