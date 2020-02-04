Fenerbahçe'de değişimin Anahtarı Falette

Lig'de topladığı 37 puan ile ezeli rakibi Galatasaray'ın 1 puan önünde 5. sırada yer alırken Trabzonspor maçında iyi bir futbol servilenmesine rağmen alınan mağlubiyet Ersun Yanal'ın planlarını değiştirdi. Sezon başında büyük umutlar ile transfer edilenve ara transferde kadroya dahil edilenyarın oynanacak kupa maçında ilk 11'de başlayacaklar.'ın sakatlanması üzerine kendi mevkisi olmadığı halde sol bek oynayan Dirar'ı dinlendirerek o mevkide'ü oynatmayı planlıyor.