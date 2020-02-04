Fenerbahçe'de değişimin Anahtarı Falette

Lig'de topladığı 37 puan ile ezeli rakibi Galatasaray'ın 1 puan önünde 5. sırada yer alırken Trabzonspor maçında iyi bir futbol servilenmesine rağmen alınan mağlubiyet Ersun Yanal'ın planlarını değiştirdi. Sezon başında büyük umutlar ile transfer edilen Adil Rami
ve ara transferde kadroya dahil edilen Simon Falette
yarın oynanacak kupa maçında ilk 11'de başlayacaklar. Hasan Ali Kaldırım
'ın sakatlanması üzerine kendi mevkisi olmadığı halde sol bek oynayan Dirar'ı dinlendirerek o mevkide Deniz Türüç
'ü oynatmayı planlıyor.