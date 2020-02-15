Fenerbahçe'de derbi öncesi karabulutlar hakim

Ankaragücü deplasmanında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası iki kötü haberde Emre Belözoğlu ve Gustavo'dan geldi
15 Şubat 2020 Cumartesi 22:46
Galatasaray derbisi öncesi yaşanan büyük şok taraftarı ve Fenerbahçe camiasını düşündürüyor, Hafta içi antrenmanda sakatlanan Rodriques'in ardından Ankaragücü deplasmanında sakatlanan Emre belözoğlu ve 85. dakikada sarı kart gören Gustavo derbide cezalı duruma düştü.
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