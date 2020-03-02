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Fenerbahçe'de ekonomik krize çare Muriç

Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç bu sezon attığı gollerler Fenerbahçe'nin yükünü sırtlarken aynı zamanda Fenerbahçe'yi ekonomik krizden çıkaracak.

02 Mart 2020 Pazartesi 16:27
Fenerbahçe'de ekonomik krize çare Muriç

Süper lig'de bu sezon 24 maçta 13 gol atıp 5 asist yaparak performansı ile İngiliz kulüplerinin radarında olan Muriç için İngiliz basınında çıkan haberlere göre transfer  etmek için birbiri ile yarışan kulüplerde rekabet kızışıyor söylentilere göre Leicester City, Newcastle United, ve Tottenham'ın takip ettiği Kosova'lı için 30 milyon Sterlini gözden çıkarıldığı ifade ediliyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin büyük gelir etmesini sağlanacak ve yıldız oyuncu önümüzdeki sezon için Fenerbahçe'nin elini rahatlatmış olacak.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransferIngiltereTottenhamVedat Muriç
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