Fenerbahçe'de ekonomik krize çare Muriç

Süper lig'de bu sezon 24 maçta 13 gol atıp 5 asist yaparak performansı ile İngiliz kulüplerinin radarında olan Muriç için İngiliz basınında çıkan haberlere göreetmek için birbiri ile yarışan kulüplerde rekabet kızışıyor söylentilere göre Leicester City, Newcastle United, ve'ın takip ettiği Kosova'lı için 30 milyon Sterlini gözden çıkarıldığı ifade ediliyor. Transferin gerçekleşmesi halinde'nin büyük gelir etmesini sağlanacak ve yıldız oyuncu önümüzdeki sezon için Fenerbahçe'nin elini rahatlatmış olacak.