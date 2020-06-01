Fenerbahçe'de Filip Novak bombası prensipte anlaşma sağlandı

Fenerbahçe uzun zamandır sonlandırmaya çalıştığı Filip Novak transferinde zafere ulaştı.

Fenerbahçe'de Filip Novak bombası prensipte anlaşma sağlandı
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Ajansspor'da yer alan haberde Fenerbahçe yönetiminin takip ettiği ve uzun uğraşlar verdiği Trabzonspor’un deneyimli sol beki Filip Novak ile prensip anlaşması sağladı.

Trabzonspor ile yolların ayrılmasının ardından sözleşme yenilemeyen Novak ile Fenerbahçe'nin yaptığı anlaşmanın detayları da belli oldu.

Trabzona veda etti

Tranbzonspor'dan ayrılma kararı almasının ardından, futbol hayatını İstanbul’da sürdürmek istediğini söyleyen 29 yaşındaki deneyimli sol bek ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe Novak'a yıllık 1 milyon 250 bin Euro ve maç başı olarak da 5 bin euro para ödeyecek.

Novak sezon içinde başarılı bir performans gösterir ve en az 25 maçta ilk 11'de yer alırsa, ekstra olarak 50 ile 100 bin Euro arası bir prime de hak kazanacak.

Filip Novak’a ayrıca imza parası olarak 500 bin Euro ödenecek.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 02:19

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