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Fenerbahçe'de ilk ayrılık ' Gelecek sezon olmayacak'

Fenerbahçe'de sezon başında kiralanan Garry Rodrigues için flaş bir iddia geldi. Al İttihad başkanı Anmar Al-Haili, Garry Rodrigues'in önümüzdeki sezon takıma geri dönmesini istediklerini söyledi.

03 Mayıs 2020 Pazar 22:33
Fenerbahçe'de ilk ayrılık ' Gelecek sezon olmayacak'

Fenerbahçe koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen ara sonrası Süper Lig'in başlamasını beklerken gelecek sezon planlaması konusunda da hareketli saatler yaşıyor. Takımda kiralık olarak forma giyen Garry Rodrigues için, kulübü Al İttihad'dan flaş bir açıklama yapıldı. Başkan Anmar Al-Haili, kiralık verilen Seko Sanogo ve Garry Rodrigues'in önümüzdeki sezon takıma geri dönmesini istediklerini söyledi. Al-Haili konuyla ilgili "Sanogo ve Rodrigues'den vazgeçmedik, önümüzdeki sezon tekrardan takımımıza katılabilirler" ifadelerini kullandı.

Garry Rodrigues, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 21 karşılaşmada forma giyerken 3 gol atmış ve 6 asist üretmişti.
 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransferAli KoçGarry RodriguesAyrılıkAlHaili
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