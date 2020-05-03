Garry Rodrigues, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 21 karşılaşmada forma giyerken 3 gol atmış ve 6 asist üretmişti.
Fenerbahçe'de ilk ayrılık ' Gelecek sezon olmayacak'
Fenerbahçe'de sezon başında kiralanan Garry Rodrigues için flaş bir iddia geldi. Al İttihad başkanı Anmar Al-Haili, Garry Rodrigues'in önümüzdeki sezon takıma geri dönmesini istediklerini söyledi.
03 Mayıs 2020 Pazar 22:33
Garry Rodrigues, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 21 karşılaşmada forma giyerken 3 gol atmış ve 6 asist üretmişti.