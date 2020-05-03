Fenerbahçe'de ilk ayrılık ' Gelecek sezon olmayacak'

koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen ara sonrası Süper Lig'in başlamasını beklerken gelecek sezon planlaması konusunda da hareketli saatler yaşıyor. Takımda kiralık olarak forma giyeniçin, kulübü Al İttihad'dan flaş bir açıklama yapıldı. Başkan Anmar Al-Haili, kiralık verilen Seko Sanogo ve Garry Rodrigues'in önümüzdeki sezon takıma geri dönmesini istediklerini söyledi. Al-Haili konuyla ilgili "Sanogo ve Rodrigues'den vazgeçmedik, önümüzdeki sezon tekrardan takımımıza katılabilirler" ifadelerini kullandı.

Garry Rodrigues, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 21 karşılaşmada forma giyerken 3 gol atmış ve 6 asist üretmişti.

