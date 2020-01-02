Fenerbahçe'de ilk bomba İspanya'dan

Atalanta'nın eski Beşiktaş'lı Marcelo Guedes'i transfer etmek istemesi üzerine halen Atalanta ile sözleşmesi devam eden Kjaer'in kısa sürede sözleşmesinin fesh edileceği öğrenildi.
02 Ocak 2020 Perşembe 10:33
Yaşanan bu gelişme sonrası Fenerbahçe'de transfer girişimlerini sıklaştırdı, eski oyuncusu ile görüşen ve her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe'li yöneticiler Sevilla'ya sezon sonu satın alma opsiyonlu olarak kiralama teklfinde bulunacak,
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