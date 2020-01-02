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Fenerbahçe'de ilk bomba İspanya'dan

Atalanta'nın eski Beşiktaş'lı Marcelo Guedes'i transfer etmek istemesi üzerine halen Atalanta ile sözleşmesi devam eden Kjaer'in kısa sürede sözleşmesinin fesh edileceği öğrenildi.

02 Ocak 2020 Perşembe 10:33
Fenerbahçe'de ilk bomba İspanya'dan

Yaşanan bu gelişme sonrası Fenerbahçe'de transfer girişimlerini sıklaştırdı, eski oyuncusu ile görüşen ve her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe'li yöneticiler Sevilla'ya sezon sonu satın alma opsiyonlu olarak kiralama teklfinde bulunacak,

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAli KoçİspanyaKjaerSevilla
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