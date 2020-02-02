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Fenerbahçe'de Kaptanlar ''Şampiyon olacağız dedi''

Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında aldığı mağlubiyet sonrası takım kaptanları açıklama yaptı.

02 Şubat 2020 Pazar 13:49
Fenerbahçe'de Kaptanlar ''Şampiyon olacağız dedi''

Gece yarısı Sabiha Gökcen Havalimanı'nı inen oyuncular ve teknik heyeti havalimanı çıkışında taraftarlar karşıladı. Taraftarlar ile sohbet eden takım kaptanı Emre Belözoğlu taraftarlara teşekkür etti ve sizlerin yüzünü güldürebilmek için terimizin son damlasına kadar savaşıyoruz ve sizler ile şampiyon olacağız dedi, sohbete dahil olan 24 yaşındaki genç kaptan Ozan Tufan ise bugün için hepinizden özür dileriz, Emre abininde dediği gibi sezon sonunda şampiyon olacağız dedi.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeEmre BelözoğluTrabzonsporOzan Tufan
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