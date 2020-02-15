Fenerbahçe'de kaybolan puanlar

15 Şubat 2020 Cumartesi 22:15
Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragğcğne konuk olan Fenerbahçe
paun kaybetmeye devam ediyor, zirve yarşında son haftalarda aldığı ağır hasar sonrası Ankaragücü deplasman
ında moral tazelemek istersen oyunu vasatı geçemedi, Lobzhanidze ve Gerson Rodriquesin gollerine engel olamayan Fenerbahçeye 90+6 Serdar'ın golü yetmezken sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. İkinci yarıda oyuna giren Emre Belözoğlu sakatlanırken sarı kart gören Gustavo gördüğü kart sonrası Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.