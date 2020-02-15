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Fenerbahçe'de kaybolan puanlar

Ankaragücü - Fenerbahçe maçında Fenerbahçe 2-1 kaybetti

15 Şubat 2020 Cumartesi 22:15
Fenerbahçe'de kaybolan puanlar

Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragğcğne konuk olan Fenerbahçe paun kaybetmeye devam ediyor, zirve yarşında son haftalarda aldığı ağır hasar sonrası Ankaragücü deplasmanında  moral tazelemek istersen oyunu vasatı geçemedi, Lobzhanidze ve Gerson Rodriquesin gollerine engel olamayan Fenerbahçeye 90+6 Serdar'ın golü yetmezken  sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. İkinci yarıda oyuna giren Emre Belözoğlu  sakatlanırken sarı kart gören Gustavo gördüğü kart sonrası Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAnkaragücü20Deplasman
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