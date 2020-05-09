Fenerbahçe'de Kevin Mirallas sesleri yükseliyor

Koronavirüs salgını nedeni ile liglere verilen arada Süper Lig ekipleri, önümüzdeki sezonun kadroları adına transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Çalışmalar doğrultusunda hem teknik direktör hem oyuncu arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine alınan son isim Belçikalı oyuncu Kevin Mirallas oldu.

Yunanistan sitesi Fosonline'a göre Fenerbahçe, Antwerp ile yollarını ayıran Kevin Mirallas'a teklif götürdü. Belçika'da istediği gibi bir sezon geçiremeyen Mirallas'ın sözleşmesi, 30 Haziran'da sona erecekti ki sezonun iptali ile oyuncunun takımdan ayrıldığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin, 32 yaşındaki oyuncuya yıllık 2.4 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu aktarılıyor. Tecrübeli oyuncu için Fransa'dan Lens'in de devrede olduğu belirtiliyor.

Belçika Milli Takımı'nın formasını 60 kez giyen Mirallas, kariyerinde daha önce Lille, Saint-Etienne, Olympiacos, Everton ve Fiorentina gibi takımların da formasını giymişti.



