Fenerbahçe'de Koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı! pozitif çıkan yönetici kim?

Kulübü'nde yapılan testler sonrasıvakaların sayısı 3'e yükseldiği öğrenildi. 2 tesis çalışanı ile birlikte 1 yöneticinin detesti pozitif sonuçlandığı belirtildi.Koronavirüs salgını tüm Dünya'da futbol kulüplerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Daha önce yapılan testler neticesinde 2 tesis çalışanında koronavirüs tespit edilen Fenerbahçe'de yeni bir vakaya daha rastlandı. Fenerbahçe KulübüKurulu Üyelerinin yaptırdıkları testlerin neticelerinde bir yöneticide pozitif olduğu tespit edildi. Yapılan ilk testten sonra evinde karantinaya alınan yöneticinin birkaç gün sonra ise bir test daha yaptıracağı öğrenildi. Bu testin sonucuna göre durum netlik kazanmış olacak.

Test sonucu pozitif çıkan yöneticinin Başkan Ali Koç olmadığı da güvenilir kaynaklardan teyit edildi.