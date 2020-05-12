Fenerbahçe'de öncelik Hasan Ali Kaldırım'da!

Defans hattına transfer yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe’de Caner Erkin ve Gökhan Gönül söylentileri devam ederken yönetimden açıklama geldi. Takımın en acil transfer bölgesi olarak kabul edilen ve araştırmaların en yoğun olduğu Sol Bek transferi için öncelik Hasan Ali Kaldırım’da olacak açıklamasında bulunan yönetim alınacaksa bile ilk 11’de forma şansı bulacak ismin Hasan Ali Kaldırım olacağını belirtti.

Yapılan haberlere göre Sol Beke 2 transfer birden yapmayı düşünen Fenerbahçe’de eğer Hasan Ali Kaldırım teklifleri kabul ederse sadece bir transfer yapılacağı ve önceliğin de yine Hasan Ali’de olacağı belirtildi.

Yönetim tarafından yapılan bir diğer açıklama ise Caner Erkin veya başka bir oyuncu ile görüşmeden önce ilk olarak Hasan Ali Kaldırım ile görüşme yapılacağı oldu.

2012 yılından beri Fenerbahçe forması giyen ve kaptanlığa kadar yükselen Hasan Ali’nin öncelikli olduğu belirtilirken işler istenildiği gitmezse ikinci plan olan transfer konularına yöneleceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 13:45