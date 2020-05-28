Fenerbahçe'de şok karar !! sürpriz kadro dışı

Fenerbahçe'de yeni sezon yapılanması için hazırlıkları devam eden Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile yol ayrımına gelindi.

Fenerbahçe'de şok karar !! sürpriz kadro dışı
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Koronavirüsü sürecinde ailesiyle birlikte karantina altına alınan Isla daha sonra başlayan idmanlara katılmazken, Şilili oyuncu ne Samandıra’daki tesislerde ne de Riva’da başlayan takım kampına dahil olmadı. Isla ile yol ayrımına gelinmesinde en önemli neden ücretinde indirime gitmemesi olduğu söyleniyor.

Oyuncunun maç başı ücreti almaması için kadrodan çıkarıldı

Yeni sezonda ülkesine dönmenin planlarını yapan Isla’nın, motive olamayacağını da düşünen Fenerbahçe yönetimi, kalan 8 haftadaki maç başı ücretlerine hak kazanmaması için de kadroya alınmasına sıcak bakılmıyor. Isla’nın kulüp ile ilişiğinin kesilmesi beklenirken teknik heyet, bu süreçte sağ bekte Dirar’ı ve yedek olarak da Murat Sağlam’ı oynatma planları yapıyor.
 

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020, 17:17

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