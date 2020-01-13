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Fenerbahçe'de sürpriz transfer takası

Transfer çalışmalarını sürdüren ve bu konuda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi takımdan ayrılmak isteyen Adil Rami'yi takasta kullanmak istiyor.

13 Ocak 2020 Pazartesi 11:09
Fenerbahçe'de sürpriz transfer takası

Sezon başında büyük umutlar ile transfer edilen Adil Rami'nin bir türlü istenilen forma ulaşaması ve kadroya girememesi sonrası takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmesi üzerine Yönetimin Adil Rami'yi takasta kullanma niyetinde olduğu gelen haberler arasında.Fransız futbolcuyu Le Havre'ye teklif eden Fenerbahçe yönetimi karşılığında milli futbolcu Ertuğrul Ersoy'u istedi.Fransız kulübünün Rami'nin menajeri ile görüşerek Fenerbahçe'ye haber vereceği öğrenildi.
 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAdil RamiLe Havre
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