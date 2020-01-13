Fenerbahçe'de sürpriz transfer takası

Sezon başında büyük umutlar ile transfer edilen'nin bir türlü istenilen forma ulaşaması ve kadroya girememesi sonrası takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmesi üzerine Yönetimin Adil Rami'yi takasta kullanma niyetinde olduğu gelen haberler arasında.Fransız futbolcuyu'ye teklif edenyönetimi karşılığında milli futbolcu Ertuğrul Ersoy'u istedi.Fransız kulübünün Rami'nin menajeri ile görüşerek Fenerbahçe'ye haber vereceği öğrenildi.